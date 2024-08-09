عمرو: زول بعد ثورة يبقوا مدير برامج في تلفزيون السودان وهو ما فاهم أمة يعني شنو!

□□ ماهر أبو الجوخ بيسفه في كلام ياسر العطا عن الأمة وبيصفه بالجهالة وقال نحن شعب قاعد في رقعة جغرافية، والأمة دي حاجة كووووبيرة كدا، زي الأمة العربية والأمة الإسلامية وغيرها متجاوزة للحدود.

□ يا ماهر أبو الجوخ أمشي أقرا عليك الله ياخ.

□ أنت قلت بتشفق على حالنا لأنو ماسكنا زول زي ياسر العطا، والله لو في شفقة على حالنا إنو عسكري زي ياسر العطا فاهم مصطلح الأمة كمصطلح سياسي بي معناو الاصطلاحي، وبينما يكون في سياسي مدني بيزايد عليو بي الفهم العامي للفظ.

□ وهو عشان أمثالك ديل ما فاهمين الأمة دي في الاصطلاح السياسي الحديث في الدولة الحديثة معناها شنو نحن زيتنا طالع.

□ زول بعد ثورة يبقوا مدير برامج في تلفزيون السودان وهو ما فاهم أمة يعني شنو!

□ إي رايك أهم حاجة للثقافة والإعلام في أي دولة حديثة ناشئة هي مسألة بناء الأمة nation building دي! أعمل بحث في قوقل عن بناء الأمة في الدول المستقلة حديثا متعددة الإثنيات زي ماليزيا مثلا! شوف في كم ورقة اتكتبت في الموضوع دا!

□ أمشي أقرا ياخ!

عمرو صالح يس