شاهد بالفيديو.. بعد تحريرها من قبل الجيش.. مستشفى الدايات بأم درمان تباشر العمل وسط احتفالات كبيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أسعد المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عودة أشهر مستشفيات الولادة بالسودان, مستشفى الدايات, بمدينة أم درمان للعمل وسط احتفالات كبيرة على أنغام موسيقى الجيش.

وكان الجيش قد نجح في استعادة وتحرير عدد كبير من مناطق هامة وأحياء شهيرة بمدينة أم درمان, التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين