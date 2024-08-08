شاهد بالفيديو.. رغم الحصار وصوت الرصاص.. طفل سوداني موهوب يسجل تقرير خطير من مناطق الاشتباكات بأم درمان ويوثق معاناتهم في الحصول على المياه (ما عافين ليكم يا جنجويد ويا قحاتة)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على إعجاب المتابعين الذين قاموا بمشاركته على حساباتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام طفل سوداني موهوب, بإعداد تقرير وصفه المتابعون بالخطير وذلك من داخل منزله بأم درمان.

ويسكن الطفل مع أسرته في حي المهندسين, بمدينة أم درمان والذي يشهد تدوين واشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووثق الطفل لمعاناتهم هو وأخوانه مع مياه الشرب, حيث يقومون يومياً بنقل المياه من خارج المنزل إلى الدور الرابع بالعمارة التي يسكنون فيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الطفل بتصوير الخراب الذي تعرض له المنزل جراء قذف قوات الدعم السريع للمنزل بالرصاص, وقال في حديثه وهو يدعو على الدعم السريع وحلفائه: (ما عافين ليكم يا جنجويد ويا قحاتة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين