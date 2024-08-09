منوعات
من الصعب أن تحدث الناس عن السلام وهو يرون قراهم تسرق وأموالهم .واحبابهم يهجرون
#رشونا
أمس قلت لأحدهم من الصعب أن تحدث الناس عن السلام وهو يرون قراهم تسرق وأموالهم .واحبابهم يهجرون من مدينة لأخرى . قال لي كن داعية للسلام . قلت هو من اسماء الله سأجتهد .
ثم جلست قبل قليل ابحث عن منافذ للحديث عن السلام .تخيرت ظل شجرة وارفة ونظرت للسماء الذي تتجمع به الغيوم .وقبل أن انقر حرفي الاول دهمنا صوت القصف الدعامي المتتابع ! وللان كلما ارفع راسي للبحث عن مكان أنسب للحماية . اجر عنقي للداخل تحريا للسلامة من تدوين مكثف الان ..رش تقيل .. يا سلاااام .
محمد حامد جمعة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة