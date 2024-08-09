#رشونا

أمس قلت لأحدهم من الصعب أن تحدث الناس عن السلام وهو يرون قراهم تسرق وأموالهم .واحبابهم يهجرون من مدينة لأخرى . قال لي كن داعية للسلام . قلت هو من اسماء الله سأجتهد .

ثم جلست قبل قليل ابحث عن منافذ للحديث عن السلام .تخيرت ظل شجرة وارفة ونظرت للسماء الذي تتجمع به الغيوم .وقبل أن انقر حرفي الاول دهمنا صوت القصف الدعامي المتتابع ! وللان كلما ارفع راسي للبحث عن مكان أنسب للحماية . اجر عنقي للداخل تحريا للسلامة من تدوين مكثف الان ..رش تقيل .. يا سلاااام .

محمد حامد جمعة