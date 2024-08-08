شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير غضب الجمهور بعد ظهورها وهي تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز مؤخرتها بطريقة مثيرة

أثارت مطربة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة وهي تغني في حفل خاص بإحدى قاعات الأفراح أمام عازفها.

وقدمت المطربة فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضحة, وزادت على ذلك باستعراضها بوصلة رقص وهي تهز مؤخرتها, الأمر الذي أغضب الجمهور وجعله يهاجم المطربة بانتقادات عنيفة من خلال التعليقات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين