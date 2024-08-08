شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تبهر المتابعين وتستعرض جمالها وأناقتها بالثوب وتتمايل في الرقص على أنغام أغنية “الجبلية”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني الأنيق.

وتمايلت الحسناء في الرقص وهي تتمايل على أنغام أغنية الفنانة عشة الجبل (مرق البوكسي سي) وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين