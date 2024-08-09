عطر فاخر للكلاب يثير موجة غضب وتنديد

أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “دولتشي آند غابانا” عطراً جديداً للكلاب، في خطوة أثارت تنديداً فورياً من جهات مدافعة عن حقوق الحيوانات.

وأوضحت العلامة التجارية عبر موقعها الإلكتروني أن “هذا المزيج الدقيق الخالي من الكحول، المستوحى من حب دومينيكو دولتشي غير المشروط لكلبه الصغير المخلص فيفيه، يجمع بين الروائح المنعشة والرقيقة للأيلنغ والمسك وخشب الصندل”.

ووصف الموقع هذا المنتج بأنه “عطر رقيق وآسر مصمم لروتين جمالي مرح”.

وتباع زجاجة العطر هذه في مقابل 99 يورو، وقد وُضع عليها مخلب كلب مطليّ بالذهب عيار 24 قيراطاً، وقلادة بميدالية تحمل شعار “دولتشي آند غابانا”.

لكن الجمعية الدولية لحقوق الحيوان “بيتا” رأت أن “رش (الكلاب) بعطر مصمم لإرضاء البشر، كما الحال (مع منتج “دولتشي آند غابانا” الجديد)، يمكن أن يزعجها بشكل كبير”.

وقالت مؤسسة منظمة “بيتا” إنغريد نيوكيرك في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، إن الكلاب “تمتلك مئات الملايين من المستقبِلات الإضافية في أنوفها وتتمتع بقدرة على شمّ الروائح تفوق تلك الموجودة لدى البشر بما بين 10 آلاف و100 ألف مرة”.

ولفتت إلى أن الروائح التي تُرشّ على فرائها “يمكن أن تسبب لها انزعاجاً وتوتراً وتتداخل مع قدرتها على اكتشاف الروائح الأخرى في بيئتها والتواصل مع الحيوانات الأخرى التي تقابلها”.

الحرة