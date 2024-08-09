بين 3 و6 أشهر.. 7 فئات مسموح بقاؤها داخل الإمارات بعد انتهاء الإقامة

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،7 فئات يسمح لها البقاء في دولة الإمارات بين 3 و6 أشهر، بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، وفقاً لمنظومة التأشيرات المحدّثة التي دخلت حيز التنفيذ، بدءاً من 3 أكتوبر 2022.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك 5 فئات مسموح بقاؤها 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة، وتشمل: «الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة، والمقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الأول والثاني في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين».