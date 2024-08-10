شاهد بالصورة والفيديو.. بعد زواجه للمرة الثانية خلال الحرب.. عريس القوات المسلحة “ود البرير” يرقص بشكل هستيري في ليلة فرحه ويرسم الرقم “2” على يده بالحناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من فرح شاعر القوات المسلحة والمقاتل بين صفوفها ود البرير الكردفاني.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن ود البرير, كان قد تزو للمرة الثانية خلال فترة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم منذ أبريل من العام الماضي.

https://www.facebook.com/reel/1337531120967381

وظهر الكردفاني, في مقطع الفيديو وهو يرقص فرحاً وسط أصدقائه بمناسبة زواجه على أنغام أغنيات الربابة التي تغنى بها مطرب الحفل.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر شاعر القوات المسلحة, في إحدى اللقطات وهو جالس ويضع “الحناء” على يده وظهر الرقم “2” مرسوم بالحناء على كف يده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين