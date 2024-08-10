شاهد بالفيديو.. شاب مصري يشكو من ارتفاع أسعار السيارات في مصر: (في السودان إذا اشتغلت سنة واحدة ممكن تشتري عربية يابانية ممتازة لكن عندنا استحالة تشتري عربية حتى لو اشتغلت 8 سنة)

شكى شاب مصري, خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار السيارات في مصر مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الشاب المصري, أنه عقد مقارنة بين أسعار السيارات في مصر والسودان.

وقال أن نقاش دار بينه وبين شاب سوداني, كشف له عن أسعار السيارات في مصر والسودان, حيث أكد له السوداني أن سعر السيارة “نيسان صني”, في السودان لا يتجاوز ما يعادل 100 ألف جنيه مصري, وهو أقل بكثير من سعر السيارة في مصر.

https://www.facebook.com/reel/1641406256398138

وأرجع المصري, السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار جمارك السيارات في مصر, وهو ما جعل سعرها مرتفع جداً مقارنة بسعرها في السودان.

كما أكد الشاب المصري أن “تحويشة” عام واحد فقط من مرتب موظف متوسط الدخل في السودان كفيل بشراء السيارة.

وفي المقابل لا يستطيع الموظف المصري شراء السيارة حتى لو جمع “تحويشة” 8 سنوات, لأنه وبعد هذه الفترة الطويلة في جمع المال سيجد أن سعر السيارة قد ارتفع من جديد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين