شاهد بالفيديو.. طفل سوداني صغير يقلد فنان الربابة أبو القاسم ود دوبا بطريقة كوميدية ويفجر ضحكات الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل

فجر طفل سوداني صغير, ضحكات الحاضرين وذلك بعد تقليده طريقة أداء فنان الربابة الشهير أبو القاسم ود دوبا, لإحدى الأغنيات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطفل وهو يقف وسط عدد من الحاضرين.

وقام الطفل وبطريقة كوميدية بتقليد فنان الربابة الشهير عن ترديده أغنيته الشهيرة والتي يتفاعل معها في المسرح (حبيبي يا ناس) وسط ضحكات الحاضرين والمتابعين على مواقع الواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين