شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تعود لإثارة الجدل وتقيم حفل داخل مركب في البحر بالقاهرة وسط رقصات فاضحة من الشباب والفتيات ومتابعون: (تجيبوا لينا الفضائح لحدي عندنا)

عادت الفنانة السودانية ريان الساتة لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صاحبته انتقادات حادة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة المثيرة للجدل وهي تغني وتحيي حفل داخل مركب في البحر بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/837162491722579

وشهد الحفل أحداث أغضبت الجمهور, حيث ظهر عدد من الشباب والفتيات وهم يقدمون فواصل من الرقص الذي وصفه المعلقون بالفاضح.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد هاجم المعلقون المطربة والشباب الحاضرون الحفل بسبب أفعالهم ورقصاتهم, وكتب أحد المعلقين: ( بس فالحين تجيبوا لينا الفضائح لحدي عندنا)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين