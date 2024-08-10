حركة / جيش تحرير السودان ..بيان نفي

بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها مليشيا الدعم السريع في معركة اليوم بالفاشر وفقدان اعداد كبيرة من جنودها وقاداتها ورموزها البارزة ، قامت المليشيا وغرفها الاعلامية في خطوة بائسة وفاشلة بفبركة صورة انتشرت سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على تغريدة مفبركة للسيد حاكم اقليم دارفور القائد #مني_اركو_مناوي ، يقول فيها ان القوات المشتركة فقدت قادة عِظام وابطال لن يكررهم التاريخ ، وان الوضع قد فاق طاقتهم وقد طالبوا بتدخل الطيران العسكري ولكن لم تستجب لهم قيادة الجيش حتى الان .

نحن في المكتب الصحفي لحاكم اقليم دارفور نؤكد بأن هذه التغريدة المنتشرة هي تغريدة مفبركة لم تصدر عن القائد مني اركو مناوي ، لا على صفحته الرسمية على منصة X ولا على صفحته الرسمية على فيسبوك ولا غيرها من الصفحات ، وما هذه الخطوة الا محاولة فاشلة من المليشيا لسد الفراغ الذي تعيشه قواتها ومحاولة استعادة معنوياتهم التي هبطت لاسفل سافلين بعد هزيمتها النكراء على ايدي قواتكم المسلحة والقوات المشتركة في معركة عرفوا خلالها معنى الثبات والاستبسال والدفاع عن الوطن.

ما لا تعلمه غرف المليشيا الاعلامية ان كشف الكذب والتزوير والفبركة في عصر الانترنت وغوغل ومحركات البحث والفوتوشوب اصبح اسهل من تناول كوب ماء .

#السبت_١٠_اغسطس_٢٠٢٤