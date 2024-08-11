تركيا تعلن إنهاء حجب إنستغرام بعد “موافقة ميتا على التعاون”

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في منشور على إكس إن تركيا ستنهي حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام التابعة لشركة ميتا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش، السبت، وذلك بعد موافقة الشركة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، أن حظر تطبيق إنستغرام في تركيا منذ أسبوع هو انتهاك لحرية التعبير.

وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة التركية على إعادة إمكان الوصول إلى موقع إنستغرام المملوك لمجموعة ميتا الأميركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد ندد بـ”فاشية” مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الفلسطينيين، فيما ألقى وزراء باللوم على إنستغرام لعدم إزالته منشورات تعتبرها السلطات مسيئة.

وقالت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش “إن حجب وصول الجميع إلى منصة للتواصل الاجتماعي بكاملها هو إجراء غير متناسب بشكل صارخ، ينتهك الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات لملايين المستخدمين”.

وأضافت “يجب التراجع عن هذا الإجراء فورًا”.

الأسبوع الماضي، اتهم مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون تطبيق إنستغرام بممارسة الرقابة.

وأشار إلى أن المنصة منعت المستخدمين من نشر رسائل تعزية برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة بعد اغتياله في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل.

وقال إردوغان الاثنين “نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور”.

وفي تركيا يستخدم بين 50 و60 مليون حساب تطبيق إنستغرام وتستخدمه شركات عديدة للتجارة وللعثور على عملاء.

وتقدّر جمعية مشغّلي التجارة الإلكترونية التركية أن حجب التطبيق يكلّف البلاد نحو 1,9 مليار ليرة تركية (نحو 57 مليون دولار) يوميًا من الخسائر.

واعتبر يامان أكدينيز أحد مؤسسي “جمعية حرية التعبير” في تركيا أن حجب إنستغرام “غير متناسب وتعسفي”، مؤكدًا أنه “فُرض بدون أمر قضائي” مسبق.

الاثنين، التقى وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو ممثلي إنستغرام لكن نقاط الخلاف لم تُحلّ.

وقال أورال أوغلو الأسبوع الماضي إن المنصة حُجبت في تركيا لتجاهلها مطالب إزالة “المحتوى الإجرامي”.

وقال مصدر في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا لم يشأ كشف هويته إن المطالب تشمل إزالة محتوى “إهانات لأتاتورك” مؤسس الجمهورية التركية الحديثة بالإضافة إلى محتوى مرتبط بـ”المخدرات والولع الجنسي بالأطفال”.

وبحسب تقرير نشرته شركة ميتا الأميركية المالكة لموقع إنستغرام في 31 يوليو أزالت المنصة 2445 محتوى في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، منها 1941 بناء على طلب السلطات التركية.

يتعلق القسم الأكبر من هذه الطلبات البالغ عددها 1849 طلبا بمحتوى يندرج ضمن قانون ما يسمى جرائم من سوء معاملة القاصرين إلى تعاطي المخدرات.

ورغم إزالة هذا المحتوى، تنتقد السلطات التركية إنستغرام لعدم احترام هذا القانون.

الأربعاء، حظرت السلطات التركية كذلك منصة “روبلوكس” لألعاب الفيديو والتي تسمح للمستخدمين بابتكار ألعابهم الخاصة وتم تحميلها أكثر من 41 مليون مرة في تركيا.

وقال وزير العدل يلماز تونج إن المنصة “تضمّ محتوى من شأنه أن يتسبب في إساءة معاملة الأطفال”.

ويحقق المدعون في أضنة في هذا الأمر.

رويترز