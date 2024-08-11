التشاؤم والنظرة السلبية للحياة .. 5 عادات صحية قد تدمر صحتك!

في تقرير مفاجئ، قد تكون بعض العادات اليومية البسيطة هي السبب وراء تدهور صحتك وزيادة خطر الوفاة المبكرة، حيث كشف موقع “هيلث دايجست” الأمريكي عن خمس عادات قد تبدو غير ضارة، ولكنها في الواقع تهدد صحتك بشكل كبير، وهي:

الإفراط في النوم أو قلة النوم: ينصح الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم يبلغ حوالي 7-9 ساعات يوميًا.

قضاء معظم الوقت جالساً.

تأجيل الأعمال والمماطلة.

فرقعة الرقبة والمفاصل: قد تؤدي إلى تمزق الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

التشاؤم والنظرة السلبية للحياة.

الامارات نيوز