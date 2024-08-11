الصين: عدد الحيوانات الأليفة سيصبح ضعف عدد الأطفال في 2030

من المتوقع أن يصبح عدد الحيوانات الأليفة في الصين ضعف عدد أطفالها الصغار بحلول عام 2030 وفقا لإحصائيات جديدة وذلك في ظل عزوف الشباب الصينيين عن تكوين أسر جديدة.

ونقلت محطة “سي إن بي سي” عن تقارير إحصائية أنه من المقرر أن يصل عدد الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية في البلاد إلى أكثر من 70 مليونًا بحلول نهاية العقد، في حين سينخفض ​​عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون إلى أقل من 40 مليونًا، وفقًا لبحث شركة جولدمان ساكس الاستشارية الذي استشهد ببيانات من المكتب الوطني للإحصاء.

وفي عام 2017، كان الوضع عكس ذلك تمامًا إذ كان هناك 90 مليون طفل تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون، مقارنة بعدد الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية البالغ حوالي 40 مليونًا.

ووفقا المحللة المالية فاليري تشو فإنه من المتوقع حصول “زخم أقوى في ملكية الحيوانات الأليفة وسط توقعات معدل المواليد الأضعف نسبيًا وزيادة تغلغل الحيوانات الأليفة في الأسر من الجيل الأصغر سنًا”.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل المواليد الجدد في البلاد بمعدل متوسط ​​يبلغ 4.2% حتى عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد النساء في سن 20 إلى 35 عامًا، وحيث أن الجيل الأصغر سنًا أقل ميلاً إلى إنجاب الأطفال، وفقًا للتقرير.

ويذكر التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و33 عامًا يشكلون ما يقرب من نصف مالكي الحيوانات الأليفة في الصين اعتبارًا من عام 2023 في تجارة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 12 مليارًا بحلول عام 2030. كما يتوقع التقرير أيضًا أن يتجاوز عدد مالكي القطط في الصين عدد الكلاب بسبب كونها لا تحتاج مساحة كبيرة لتربيتها.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إلى 1.41 مليار نسمة، بانخفاض 2.08 مليون عن العام السابق. وبينما ارتفعت الزيجات الجديدة في الصين بنسبة 12.4٪ في عام 2023 عن العام السابق، فإن أكثر من نصف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا لا يزالون غير متزوجين، مع شيوع الزواج المتأخر في السنوات الأخيرة.

ولا تعتبر الصين وحيدة في هذه التوقعات إذ أظهر التقرير أيضًا أن عدد الحيوانات الأليفة في اليابان، الذي يبلغ حوالي 20 مليونًا، يبلغ أربعة أضعاف حجم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون اعتبارًا من عام 2022، نقلاً عن بيانات من جمعية أغذية الحيوانات الأليفة اليابانية.

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