خبر مهم من الادارة العامة للجوازات في السودان

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن اكتمال طباعة جميع طلبات جوازات السفر التي تم تقديمها في مكتب جوازات بورتسودان. ودعت الإدارة جميع المواطنين الذين قدموا طلباتهم للتوجه إلى المكتب ابتداءً من يوم غد لاستلام جوازاتهم.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة التزامها بتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات لمواطنيها داخل وخارج السودان معربةً عن شكرها للتعاون والتفهم من قبل المواطنين خلال فترة معالجة الطلبات.