الفنانة رؤى نعيم سعيد: (بسبب هذا الموقف تعرضت للضرب بالكف على يد مجنون ضربني لمن حسيت ضرسي عاوز يقع)

كشفت الفنانة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, عن تعرضها لموقف صعب ولا ينسى إبان فترة دراستها بالمرحلة الثانوية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفنانة خلال مقابلة في إحدى البرامج التي تبث على السوشيال ميديا أنها تعرضت للضرب على يد مجنون.

وقالت رؤى, في حديثها أن المجنون ضربها بالكف في المواصلات العامة بعد أن قامت بمناداة صديقاتها من خارج حافلة المواصلات لتتفاجأ بشخص مجنون يباغتها بضربها قائلة: (ضربني لمن حسيت ضرسي عاوز يقع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين