سرطان الرئة يودي بحياة الرئيسة التنفيذية السابقة لـ “يوتيوب”

توفيت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة يوتيوب، التي كانت لها دور بارز في تاريخ جوجل، عن عمر يناهز 56 عامًا بسبب سرطان الرئة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيشاي، في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، أن وجسيكي توفيت يوم الجمعة بعد صراع مع المرض استمر لمدة عامين.

وكانت وجسيكي قد استقالت من منصبها كرئيسة لمنصة يوتيوب العام الماضي للتركيز على صحتها.

وفي عام 1998، قامت وجسيكي، التي كانت تعمل سابقًا في شركة إنتل، بتأجير مرآبها لاثنين من مؤسسي جوجل، لاري بيج وسيرجي برين.

كما كانت من أوائل الموظفين في جوجل وساهمت في تأسيس نظام عرض الإعلانات الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الشركة.

كما أنها تعتبر القوة الدافعة وراء شراء شركة “دابل كليك” التي رسخت مكانة جوجل الرائدة في سوق الإعلانات الإلكترونية بالولايات المتحدة.

وبعد عامين على تأسيس خدمة الفيديو في جوجل، أشرفت وجسيكي عليها، وأوصت بأن تشتري الشركة منصة يوتيوب الناشئة آنذاك مقابل 1.65 مليار دولار في .2006

وتحت ملكية جوجل، أصبحت يوتيوب واحدة من أكبر منصات الفيديو في العالم. وتولت وجسيكي إدارة يوتيوب في 2014 وحتى .2023



جريدة عمان