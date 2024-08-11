شاهد بالفيديو.. أحد نشطاء “قحت” يتولى قيادة كتيبة للدعم السريع.. يحمسهم على دخول الفاشر ويتعرضوا بسببه لخسائر فادحة وهزيمة نكراء على يد الجيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو بمشاهدات عالية بعد مشاركته من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الناشط البارز وعضو لجنة التمكين خالد عجوبة, وهو يقود كتيبة للدعم السريع.

وقام خالد, ببث الحماس في أوساط جنود الدعم السريع, ويطالبهم بدخول مدينة الفاشر وهو يهتف (كل القوة الفاشر جوة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن قوات الدعم السريع, كانت قد تعرضت لخسائر فادحة على يد الجيش بعد محاولتها دخول مدينة الفاشر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين