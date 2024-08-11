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شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي ترد على العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف

2024/08/11
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ردت, سلطانة الطرب من خلال الصورة على مفاجأة العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف.

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وكانت العرافة قد طالبت الجميع قبل أيام بعد النوم تحسباً لحدوث مفاجأة كبيرة في الساعات المتبقية من الليل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة هدى عربي, على الصورة التي قامت بنشرها ووجد تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها: (انتو يا جماعة ليلى عبد اللطيف دي قالت ما تنومو الليلة قصدها كان ياتو ليلة !؟ متين يعني ما ننوم !!! ولا قصدها ما تنومو خالص اساسًا ما قاعدين ننوم ذاتو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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