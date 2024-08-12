بحضور نائب رئيس هيئة الأركان تدريب “الفريق ركن عبد المحمود حماد”: ختام مؤتمر التحول الرقمي في السودان

اختتم مؤتمر مايكرولاند للتحول الرقمي في السودان فعالياته بعد أن استمر لمدة يومين، وشرّف الختام الفريق ركن عبد المحمود حماد نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب بالقوات المسلحة السودانية.

وتم تقديم مجموعة من الأوراق في اليوم الثاني شملت: ورقة الأمن المستندي بين الواقع والتطبيق، تقديم الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرحيم، ورقة التحول الرقمي في السودان بين الواقع والمأمول، تقديم دكتور مصطفى أحمد على أحمد، ورقة صناعة المحتوى الرقمي وتوجيه الرأي العام، تقديم دكتور أمين علي، ورقة أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج الحيواني، تقديم مهندس رونق عثمان إبراهيم، ورقة الإنتاج الزراعي والزراعة الذكية، تقديم مهندس زهراء حامد آدم، ورقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقديم دكتور محمد مصدق البدوي، وورقة القيادة الرقمية ووظائف المستقبل الرقمي، تقديم مهندس نزار حسن حسين.

وخاطب الفريق عبد المحمود جلسات المؤتمر الختامية، مُشيداً بأهمية قيامه في هذه المرحلة الاستثنائية في السودان، وحيّا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين لبسالتهم في الدفاع عن السودان وأمنه وأمانه.

وقال نائب رئيس الأركان تدريب بأن هذا المؤتمر جاء كإضافة ونقلة حقيقية، ونحن نحتاج لهذا النوع من المؤتمرات ونهتم لكل ما يطوّر القوات المسلحة والسودان.

وعبّر الفريق عبدالمحمود حمّاد عن تقديره لكل ما تم تقديمه من أوراق ستساهم في تطوير عدد من القطاعات الحيوية، وقال بأنه سيكون لهذا المؤتمر ما بعده.

وتحدث رئيس المؤتمر المهندس نزار حسن حسين في ختام المؤتمر، الذي انعقد في يومي 11-12 أغسطس 2024، عبر قاعة إلكترونية تفاعلية، حيث قدّم شكره للفريق ركن عبد المحمود حماد نائب رئيس هيئة الأركان تدريب، ولوزير الاتصالات والتحول الرقمي الدكتور عادل حسن محمد الحسين، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووزيرة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل دكتورة نجدة، لاهتمامهم برعاية وتشريف جلسات المؤتمر، وشاكراً كذلك لمقدمي الأوراق بمختلف تخصصاتها، وشركاء النجاح من الرعاة ولكل الحضور الكريم.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح، وتوقفت العديد من الأعمال، ولجأت الكثير من المؤسسات لتحويل أنشطتها إلى خدمات رقمية.

شاهد تفاصيل وصور المؤتمر:

رصد وتحرير – “النيلين”