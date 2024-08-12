🔴لأول مرة منذ وقت طويل يطل الأستاذ جراهام عبدالقادر ليعلن بياناً باسم الحكومة..



🔴 الحكومة تركت الباب موارباً أمام المشاركة من عدمها في مؤتمر جنيف وأعلنت رفضها وجود دولة الإمارات ضمن المسهلين.. وتمسّكت الحكومة بتنفيذ ماتم الإتفاق عليه في جدة..

🔴 مشاركة الحكومة في جنيف سيعتمد علي ما ستقدمه أمريكا بايدن وبلينكين من تنازلات وترضيات.. المستفيد الأكبر من جنيف هو أمريكا الديمقراطيين التي تبحث عن ورقة انجاز دبلوماسي لدخول حلبة السباق الإنتخابي القادم..

🔴 لن تخسر الحكومة السودانية شيئاً في الوقت الراهن.. ستكسب المزيد من النقاط لصالح موقفها التفاوضي.. مليشيا التمرد تلقت ضربات قاصمة في الفاشر.. والشعب السوداني الداعم لقواته المسلحة ليس لديه مايخسره بعد كل الذي حدث..

🔴 ماتحتاجه الحكومة أن تتعاطي بالإستراتيجي.. وليس التكتيكي..

عبد الماجد عبد الحميد

