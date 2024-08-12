شاهد.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع “أمول المنير” تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (دكتورة مجيهة نايرة نورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمول المنير, ترقص على أنغام إحدى الأغنيات السودانية الخفيفة.
ورقصت أمول المنير, زوجة الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, بطريقة مثيرة على أنغام (دكتورة مجيهة نايرة نورة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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