شاهد بالفيديو.. بعد انتشار شائعة مقتلها.. الفنانة السودانية مودة الحنينة تظهر في القاهرة وتقدم وصلة رقص مثيرة داخل إحدى مراكز التجميل

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية مودة الحنينة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد وصلت الفنانة مودة, إلى العاصمة المصرية القاهرة, بعد انتشار شائعات قوية خلال الفترة الماضية تحدث عن مقتلها داخل إحدى معتقلات الدعم السريع.

وظهرت الحنينة, خلال المقطع داخل إحدى مراكز التجميل السودانية بالقاهرة, وهي تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام إحدى أغنياتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين