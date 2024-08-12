شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض جسمها أثناء تقديمها وصلة رقص فاضحة داخل غرفتها على أنغام أغاني المغارز

عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل وتستعرض بجسمها في وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة.

ورقصت نجمة السوشيال ميديا على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة للفنانة عشة الجبل, والتي تصنف على أنها من أغنيات “المغارز”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين