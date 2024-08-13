فيديو: مادام بتخافوا إنكم تتشافوا مع زول مجرم زي القوني حتقدروا توقفوا الحرب كيف

شاهد الصور .. وشير للغير

السبب البيخليني اباري القحاطه شنو ؟ إذا كان هم على تواصل مع مليشيا الجنجويد وبيتآمروا معاهم في الخفاء كيف تطلع وتقول لي ( لا للحرب ) وانت منسجم مع قيادات مليشيا الدعم السريع وبتلاقي #القوني اخو حميدتي القاعد يكتل وينهب ويغتصب ويسرق أهلي ،،

العامل المشترك شنو بينكم وبين (القوني) يانصر الدين والتعايشي عشان تقابلوهو وتخافوا من التصوير لدرجة إنكم تجروا جري عشان تغطوا الكاميرا.. إنتو ملوثين ووسخانين ومليانين عماله وإرتزاق وشغالين مع المليشيا والجنجويد ومستحيل تمثلوا الشعب السوداني ده في أي قضية مهما كانت ،،



مادام بتخافوا إنكم تتشافوا مع زول مجرم زي القوني حتقدروا توقفوا الحرب كيف ،،

حقيقه كده كل يوم قاعدين تظهروا ع حقيقتكم وقاعدين تتكشفوا قدام الشعب السوداني بطريقه عجيبه

الصور التحت دي فيها

القوني اخو حميدتي وعبدالرحيم

التعايشي المتقزم

نصر الدين مريسه المتقزم ..

أكتر من كده عايزين شنو عشان تعرفوا إنو قحط ماهي إلا جناح سياسي لمليشيا الجنجويد وقتالها أوجب من قتال الدعم السريع نفسه !!

عندك قحاطي مخموم تاغيهو عشان يشوف الناس الحفظوهوا كلمة لاللحرب قاعدين يسواا في شنو ؟

تبيان توفيق الماحي أكد