سيظل حميدتي ميتاً ميت في قلب كل مواطن سوداني أصيل

لو إجتهدت ( الإمارات ) وأعادت حميدتي (لٍصً ) إلى زمن وادي ( أمبار ) ووضعته فوق نفس ( الحمار ) الذي نزل منه سيظل حميدتي ً ميتاً ميت في قلب كل مواطن سوداني أصيل ..

كلام المرحوم حميدتي زي ماهو مافي جديد ياريت تعملوا تنزيل مواد جديده وتظبطوا الأكتاف لأنها لٍسع عريضه وفيهن فتله لااااورا والعيون للآن مُحوصات وكمان المًره دي جايبنوا مصبغ شعروا وأصابعين اليدين متساويات ..

المهم إجتهدوا اكتر ياجنجا….

الشي التاني

المًره الجايه ماظريفه يقول السودان مافيهوا حكومه وهو زات نفسوا ماقادر يخش السودان وهارب بره زي السخله !!

ماتفضحوا نفسكم كتيييير كده الزول ده لو رجعتوه وادي امبار ورٍكب الحمار ميت ميت !!



تبيان توفيق الماحي أكد