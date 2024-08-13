مصر.. تعديلات مفاجئة في نتيجة الثانوية العامة.. وتغيير في ترتيب العشرة الأوائل

عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إجراء تعديل بالنتيجة، وإضافة درجتين لبعض الطلاب.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، أكدت الوزارة أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء، حيث أعلنت إضافة درجتين الفيزياء في نتيجة الثانوية العامة 2024 ببعض طلاب الشعبة العلمية في امتحان مادة الفيزياء بعد احتساب الإجابة (ب) صحيحة لسؤال بالامتحان.

وأدى ذلك لتعديل قائمة الأوائل وصعود بعض الطلاب لتصبح الأولى على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم في المركز الثالث بعد صعود الثاني والثالث لمراكز سابقة.

فيما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

الشرق القطرية