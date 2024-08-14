سر الحياة الطويلة يكمن في 4 عادات بسيطة

كشف تقرير جديد أعده خبراء الرعاية الصحية عن سر قد يطيل أعمارنا بشكل ملحوظ ويقربنا من عتبة المئة عام. ووفقاً للتقرير، فإن اتباع أربع عادات بسيطة ولكنها فعالة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة والعافية، وهي:

– التركيز على نظام غذائي متنوع وغني بالعناصر الغذائية الأساسية.

– تقليل الاعتماد على الأدوية قدر الإمكان واللجوء إلى العلاجات الطبيعية whenever possible.

– الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح.

– العيش في بيئة طبيعية بعيدة عن ضوضاء المدن وتلوثها.

الامارات نيوز