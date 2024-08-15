إحالة موظفي الدوام المسائي للتحقيق.. كلب في مستشفى – فيديو

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلبًا يتجول داخل مستشفى الصدر بمحافظة قنا في صعيد مصر، مما دفع مديرية الصحة بالمحافظة للرد واتخاذ إجراءات صارمة بشأن الحادثة.

أعلنت مديرية الصحة في قنا عن إحالة فريق العمل، ومشرفي شركة الأمن والنظافة، والمدير المناوب، ومعاون المستشفى للتحقيق على خلفية حادثة تجول الكلب داخل المستشفى.

وأكد أشرف السيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قنا، أن الحادثة وقعت خارج مواعيد العمل الصباحية، خلال الليل. وبناءً على ذلك، تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الصحة بإعداد تقرير عاجل ومفصل حول الحادثة، مع إحالة جميع أفراد فريق العمل الليلي ومشرفي شركة الأمن والنظافة، والمدير المناوب، ومعاون المستشفى للتحقيق العاجل، وتوجيه أقصى عقوبة لمن يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الواقعة.

كما تم التشديد على شركة الأمن المسؤولة عن المستشفيات بعمل إعادة توزيع لأفراد الأمن بشكل صحيح داخل المستشفيات أو أماكن تقديم الخدمات الصحية. وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين بسرعة التواصل مع إدارة المستشفيات أو أماكن تقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل حال ملاحظة أي مخالفة أو تقصير، أو رفع الشكوى إلى مديرية الصحة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات.

جريدة المدينة