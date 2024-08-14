شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعرض جمالها داخل منزلها على أنغام “الكاشف” والجمهور يتغزل: (بسم الله ما شاء الله ملكة جمال وملكة غناء)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب بمزاج رايق داخل منزلها وهي تستمع لأغنية الفنان الكبير الراحل إبراهيم الكاشف (انت عارف أنا بحبك).

وخطف الفنانة الشهيرة أنظار جمهورها ومعجبيها الذي أطال الغزل فيها بتعليقات على شاكلة: (بسم الله ما شاء الله ملكة جمال وملكة غناء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين