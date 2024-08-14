بالصورة والفيديو.. (بل بس من القاهرة) شاهد رد شباب سودانيون في مصر على سؤال (لو حرب وقفت بترجعوا ولا لا؟)

أجرى ناشط سوداني, استطلاع مع شباب سودانيون يقيمون بالعاصمة المصرية القاهرة, حظي بمشاهدات ومشاركات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجمع كل الشباب الذين تم استضافتهم على العودة للسودان فور انتهاء الحرب.

لكن البعض منهم اشترط العودة للسودان بهزيمة الدعم السريع مؤكدين رفضهم التفاوض مع “الدعامة” بعد الانتهاكات التي مارسوها في حق الشعب السوداني, وقالوا في عبارة مختصرة (خلي يدبلوا ليهم وبل بس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين