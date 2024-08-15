طرق حفظ الطعام في الصيف وتخزينه ليبقى أطول مدة ممكنة

نخشى الصيف بسبب قدرته على إتلاف الأطعمة بسهولة، ولكن مع اتباع طرق حفظ الطعام السليمة خلال فصل الصيف، نضمن أن نحصل على وجباتنا شهية ونوفر الوقت والمجهود.

طقس الصيف الحار يعتبر بيئة مثالية لنمو البكتيريا على الطعام، مما يلزم ضرورة اتخاذ احتياطات تعمل على الحفاظ على الطعام من التلف سريعا، خاصة في أيام الطقس شديد الحرارة التي يمكنها أن تجعل الطعام يفسد سريعا، ولذلك نحتاج إلى نصائح وطرق لحفظ الطعام في الصيف داخل الثلاجة وخارجها بطريقة تساهم في البقاء عليه لمدة طويلة.

هل يفسد الطعام خارج الثلاجة في الصيف؟

تتعرض الأطعمة خارج الثلاجة في فصل الصيف إلى التلف، سواء المطبوخة أو النيئة، ولكن إذا كان طعاما محتفظا بدرجة حرارة الغرفة فيمكنه الصمود لساعتين في الصيف دون أن يفسد، وفي أيام الطقس شديد الحرارة يُفضل أن يبقى لساعة واحدة فقط خارج الثلاجة.

7 نصائح يجب اتباعها عند حفظ الطعام لفترة طويلة في الثلاجة

ترك الطعام خارج الثلاجة في الصيف من الممكن أن يجعلها بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة مثل: الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي تسبب التسمم الغذائي، ولذلك يجب تجنب الطعام الذي ظل في الشمس الحارقة للساعة أو أكثر، فالبكتيريا قادرة على النمو والمضاعفة خلال 20 دقيقة تقريبا في درجة حرارة ما بين 40 إلى 140 درجة فهرنهايت.

كيف نحفظ الطعام في الحرارة؟

في أيام الطقس الحار، نتمنى أن نتمكن من الحفاظ على الطعام من التلف أو الفساد لأطول فترة ممكنة قبل تخزينه في الثلاجة، خاصة إذا كنا في نزهة بالخارج مع بعض الأطعمة الشهية، او نريد توصيل طعام جاهز من مكان إلى آخر، وبكن يمكنك فعل ذلك بأمان، من خلال الاعتماد على هذه النصائح:

الاحتفاظ باللحوم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة في أكياس حفظ درجة الحرارة، أو مبرد به ثلج إذا طالت مدة بقائهم خارج الثلاجة>

وتغليفها بإحكام بأكثر من كيس لمنع خروج العصائر الخاصة بها، فتفسد الأطعمة الأخرى.

التخلص فورا من الاطعمة التي تظهر لها روائح كريهة وغير محببة أو معتادة.

استخدام مقياس للحرارة لمتابعة درجة حرارة الأطباق، والتأكد من بقائها صالحة خارج الثلاجة.

التأكد من نظافة الأواني وحاويات الطعام التي يتم استخدامها للاحتفاظ بالأطعمة.

غسل اليدين جيدا قبل الإمساك بالطعام.

الاحتفاظ بأكياس ثلج مجمدة لاستخدامها في النزهات خارج المنزل، أو التنقل لفترات طويلة.

وضع أكياس التبريد في التكييف بالسيارة عند التنقل لا في صندوق السيارة.

ملء زجاجات مياه ووضعها في الفريزر لاستخدامها في تبريد الطعام خلال المشاوير أو خارج الثلاجة.

الاحتفاظ بالاطعمة القابلة للتلف في أكياس تبريد ومبرد منفصل عن باقي الأطعمة والمشروبات.

التخلص من الطعام البارد أو الساخن إذا بقي خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، لأنه يصبح محملا بالكتيريا الضارة.

طرق حفظ الطعام في الصيف

أما الطرق التي يمكن اتباعها للحفاظ على الطعام خلال فصل الصيف، فتشمل:

غسل الخضروات والفواكه جيدا، ثم تجفيفها ووضعها في الثلاجة.

التأكد من أن الثلاجة على درجة حرارة 5 مئوية أو أقل، واستخدام ترمومتر لقياس الحرارة.

الأطعمة المجمدة في الفريزر يمكن تركها تبرد وتفكك الثلج على رف الثلاجة قبل بدء طهيها، لتكون أقل عرضة لتقلب درجات الحرارة.

حفظ بقايا الطعام في حاويات وعلب تخزين محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة، بعد تركها تهدا لمدة نصف ساعة تقريبا في درجة حرارة الغرفة.

التأكد من نظافة الثلاجة جيدا وسلامتها من أي أعطال حتى لا يؤثر ذلك على الطعام ويتسبب في إتلافه.

عدم ترك الطعام أكثر من ساعة خارج الثلاجة في الطقس الحار.

عدم الإفراط في تحميل الثلاجة بالطعام والمعلبات، حتى لا تفقد قدرتها على التبريد وتؤثر على جودة الطعام.

الرطوبة والبخار والحرارة التي يعج بها المطبخ في فصل الصيف، تؤثر على عمر الأطعمة ومدة بقائها جيدة دون تلف، لذلك تابع الطعام الذي تتركه في المطبخ قبل تناوله، وتأكد من صلاحيته.

فصل الطماطم عن الخضروات الأخرى عند التخزين لتقليل فرصة فسادها.

عدم إطالة مدة تخزين الخضروات داخل أو خارج السيارة عن أسابيع قليلة.

تخزين الفواكه بتجميدها في الفريزر, للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

يمكن الاحتفاظ بجودة الطعام لفترة طويلة في فصل الصيف، عن طريق اتباع الطرق التي تناسب كل نوع طعام والتأكد من سلامة الأغذية قبل تناولها.

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