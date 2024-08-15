الألمان على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال على الترفيه

أظهر استطلاع للرأي أن الألمان مستعدون لإنفاق المزيد من الأموال على الأنشطة الترفيهية، على الرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار بسبب التضخم.

أجرى الاستطلاع معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق بتكليف من مؤسسة “بات” للقضايا المستقبلية في هامبورغ.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أُجري هذا العام أنه بالمقارنة مع استطلاع مماثل قبل عشر سنوات، كانت بعض أسعار الأنشطة الترفيهية التي يعتبرها الألمان معقولة أعلى من الزيادة الناتجة عن التضخم.

على سبيل المثال، قبل عشر سنوات، كان متوسط المبلغ الذي يرغب الألمان في دفعه عند زيارة أحد المطاعم هو 23.70 يورو، ولكن في عام 2024 وجدوا أن مبلغ 31.70 يورو مناسب، بزيادة تقارب 34%. هذه النسبة تزيد بنحو عشر نقاط مئوية عن الزيادة العامة في الأسعار بين عامي 2014 و2024، وفقًا لتقديرات المؤسسة.

طرح معهد “جي إف كيه” سؤالًا على ألفي شخص فوق 18 عامًا عبر الإنترنت في عامي 2014 و2024 حول التكلفة التي يرونها مناسبة عند القيام بشيء ما في أوقات الفراغ.

بحسب الاستطلاع، كان استعداد الألمان لدفع سعر أعلى أقل في الأنشطة المتعلقة بزيارات المتنزهات المائية. وأفادت المؤسسة أن الزيادة من عام 2014 إلى عام 2024 في الأسعار التي تعتبر مناسبة من وجهة نظر الألمان لم تتجاوز 7%. وأوضحت المؤسسة أنه كان من المتوقع أن تبقى الزيادات في أسعار المسابح معتدلة، نظرًا لتنافسها مع عروض ترفيهية أخرى مثل استوديوهات اللياقة البدنية والمتنزهات.

ووفقا للاستطلاع، فإن أكبر ارتفاع في الأسعار قبله الألمان مقارنة بعام 2014 هو الأموال التي يضعونها في صناديق النذور عقب القداسات، حيث أعرب الألمان عن استعدادهم لزيادة قيمة التبرعات هنا بنسبة حوالي 50% (10ر2 يورو عام 2014 و10ر3 يورو عام 2024).

ويلي النذور الدخول إلى المتنزهات الترفيهية، حيث أصبح المواطنون الألمان على استعداد لزيادة إنفاقهم على زيارات المتنزهات بنسبة نحو 40% مقارنة بعشر سنوات مضت.

وعزت المؤسسة ذلك إلى عدة أسباب، من بينها أن الزوار غالبا ما ينظرون إلى زيارة المتنزهات على أنها حدث خاص، وهم على استعداد لدفع المزيد من الأموال لهذا الغرض. ويرى الألمان أن المتنزهات الترفيهية ستستثمر باستمرار في عوامل جذب جديدة لجذب الزوار، وهو ما يجب تغطية عبر زيادة أسعار تذاكر الدخول.

وبحسب المؤسسة، يصنف المواطنين سعر نشاط ما على أنه مناسب أو طبيعي بناء على ما اعتادوا عليه وما يصادفونه بصورة متكررة. وأشارت المؤسسة هنا إلى تصرف الأفراد في فرنسا كمثال: هناك لا يشكو الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأنها أمر معتاد بالنسبة لهم.

بوابة الأهرام