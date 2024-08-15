شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقيم في أوروبا: (صديقة عمري تقوم بتصرفات غريبة لإبعادي من منزلي لساعات حتى تنفرد بزوجي)

شكت سيدة سودانية مقيمة بإحدى الدول الأوروبية من تصرفات صديقة عمرها التي تقيم هي الأخرى بدولة أوروبية قريبة منها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد شكت السيدة لإحدى الناشطات المتخصصات في طرح المشاكل العائلية والعاطفية من أجل حلها ومناقشتها.

وقالت السيدة أن صديقتها قامت بزيارتها في منزلها وأقدمت على تصرفات غريبة خلال الزيارة التي استغرقت يومين.

وذكرت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن صديقتها حاولت في مناسبتين إبعادها عن المنزل حتى تنفرد بزوجها على الرغم من تحذيرها من خطورة الأمر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين