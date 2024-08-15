شاهد بالفيديو.. قامت بأدائها على طريقتها الخاصة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأغنية الترند التي قامت بترديدها الناشطة الشهيرة ماما كوكي (البحوم بالليل حرامي) وتحذر المطربين من ترديدها

تصدرت أغنية سودانية قديمة قامت بترديدها الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, في بث مباشر لها “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حققت الأغنية (نار الشوق غرامي والبحوم بالليل حرامي) التي أعادت الناشطة الشهيرة باسم (ماما كوكي) اكتشافها شهرة واسعة.

وبعد ساعات من ظهور فيديو الأغنية الترند, قامت الفنانة الشهيرة هدى عربي بخطف الأغنية وترديدها عبر تسجيل صوتي قامت بنشره رفقة فيديو ماما كوكي.

وكتبت سلطانة الطرب على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لمن تذكرني ماما كوكي اغنية قديمة كانو يغنوها اهل جيرانا محبات وشوق لي ناس الجديد الثورة والجديد عمران كلهم).

وختمت ممازحة زملائها المطربين: (التحية لي كل ناس الجزيرة محبات شديدة اوع فنان يلفح الغنية دي يغنيها أنا دي ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين