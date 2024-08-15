شاهد بالصورة والفيديو.. أطفال سودانيون يرتدون “الكدمول” ويرقصون على أنغام الفنانة مروة الدولية وهي تمجد القوات المشتركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أطفال سودانيون وهم يرتدون “الكدمول” وهو زي دارفوري قديم.

كما ظهر الأطفال الصغار وهم يرقصون على أنغام الفنانة مروة الدولية وهي تغني وتمجد القوات المشتركة التي تقاتل بجانب القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين