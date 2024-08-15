مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. أطفال سودانيون يرتدون “الكدمول” ويرقصون على أنغام الفنانة مروة الدولية وهي تمجد القوات المشتركة

2024/08/15
453660382 2250873908624719 5227897804739009316 n

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أطفال سودانيون وهم يرتدون “الكدمول” وهو زي دارفوري قديم.

كما ظهر الأطفال الصغار وهم يرقصون على أنغام الفنانة مروة الدولية وهي تغني وتمجد القوات المشتركة التي تقاتل بجانب القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/15