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شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يتغزل في مذيعة حسناء على الهواء ويصفها بالعسل والأخيرة تدخل في نوبة ضحك هستيري

2024/08/15
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو من لقاء جمع بين مذيعة سودانية وأحد الشباب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استضافت المذيعة التي تقدم برنامجها على إحدى القنوات التي تبث على مواقع التواصل شاب كوميدي.

https://www.facebook.com/reel/1247973093031511

وطرحت المذيعة التي تم وصفها بالحسناء سؤال على ضيفها سألته من خلاله عن جمع كلمة (عسل) ليجيبها قائلاً: (انتي ذاتك) لتفجر المذيعة في نوبة ضحك بسبب غزله المفاجئ فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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