القاش يسجل اعلى منسوب والدفاع المدني يحذر

سجل نهر القاش صباح الخميس عند محطة كبري كسلا أعلى منسوب له منذ فيضان الموسم الحالي بلغ 506.90سم في وقت حذرت فيه ادارة الدفاع المدني القاطنين على تخوم القاش ومجاري المياه الابتعاد حفاظا على الارواح والممتلكات.

وفي هذا الاطار وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة امين عام الحكومة علي ابوفاطمة كرار رئيس اللجنة العليا للطواريء بالولاية ووزيري البنية التحتية والتنمية العمرانية والمالية والقوى العاملة ـ وقف عند موقع ارتكاز الكبري على المناسيب وجاهزية اتيام المراقبة والتدخل في وحدة الترويض والشؤون الهندسية للقيام باللازم حالة حدوث اي طاريء.

واستمع الوالي والوفد المرافق له الى تنوير شامل من العقيد بدوي محمد حسين مدير الدفاع المدني بالولاية مقرر اللجنة العليا لطواريء الخريف حول مناسيب القاش والارتفاع الملحوظ لتدفقات المياه التي وصلت للولاية نتيجة لهطول امطار غزيرة في المرتفعات الاريترية.

واوضح ان كافة التوقعات تشير لهطول امطار غزيرة في الهضبة الاريترية اضافة للمعدلات العالية لهطول الامطار الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع مناسيب القاش في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية.

من جانبه اوضح مدير وحدة ترويض القاش المهندس احمد محمد علي ان الموجة تعتبر الاعلى وقد حدثت في بدايات اغسطس الجاري.

وقال اننا نتوقع حدوث تدفقات في ذات المناسيب او اعلى منها خلال المتبقي من اغسطس الجاري واكد ان الوحدة عبر الياتها على اهبة الاستعداد للتدخلات اللازمة مشيرا الى عدم وصول اي بلاغات عن حدوث كسورات خاصة قطاع مدينة كسلا وعدا ذلك فقد حدثت 3 كسورات طفيفة على جسر الصعايدة جاري معالجتها اضافة الى وجود ضعف في العراضة (وتم التوجيه بمعالجتها.