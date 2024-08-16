الموارد المعدنية تتعهد بمساعدة متضرري الأمطار والسيول بالشمالية

تعهد حاتم البشري السيد، مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية الاتحادية، بتقديم المساعدة للمتضررين من الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة في الولاية الشمالية. وصرح خلال زيارته لمحليتي حلفا ودلقو، برفقة والي الشمالية وأعضاء حكومته، أن الشركة ستعمل على مساعدة المتضررين في إعادة الإعمار وفق خطة حكومة الولاية. وأشار إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية والمعدنين وشركات التعدين بدأوا في التدخل المباشر منذ بداية فصل الخريف من خلال الدعم والإسناد وتسيير القوافل.

من جانبه، أعلن عبدالرحمن محجوب النضيف، مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية في الولاية الشمالية، عن تسيير قوافل لدعم كافة المتضررين من الأمطار والسيول. وأشاد بخطوة المعدنين والعاملين في أسواق ومواقع التعدين في الولاية وتدخلاتهم السريعة لمساعدة المتضررين.

وأكد أن فوائد مناطق التعدين يجب أن تعود لأهلها من خلال تقديم الخدمات والدعم والإسناد والبناء والتعمير، معربًا عن أسفه الشديد لما حدث لبعض المناطق نتيجة الأمطار والسيول. وعبّر عن مواساته للمتضررين نيابة عن العاملين بمكتب الشركة في الولاية والمعدنين، مؤكداً وقوفهم إلى جانب المتضررين حتى تنتهي محنتهم.