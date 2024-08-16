سياسية
وزير المالية: السودان لم يتلق اي عون خارجي رغم تدمير الحرب لمواردها
صرح الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بأن السودان لم يتلق أي دعم خارجي رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب وتأثيراتها على موارد البلاد ومعيشة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
وأشار الوزير، خلال لقائه بالسفير النرويجي المعتمد لدى السودان بمقر الوزارة في بورتسودان، إلى ضعف استجابة الدول الغربية في معالجة الأزمة في السودان. وأعرب عن استعداد الحكومة للمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد، بشرط الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها.
و أطلع د. جبريل السفير النرويجي على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها المواطن في الولايات المتأثرة بالحرب سيما غرب البلاد مشيراً إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه. من جانبه أبدى سفير النرويج المعتمد لدى السودان أندري استيالسن اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة ، مبيناً أن هدف زيارته معرفة الوضع في السودان عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمستهدفين.
سونا
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