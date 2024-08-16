وزير المالية: السودان لم يتلق اي عون خارجي رغم تدمير الحرب لمواردها

صرح الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بأن السودان لم يتلق أي دعم خارجي رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب وتأثيراتها على موارد البلاد ومعيشة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وأشار الوزير، خلال لقائه بالسفير النرويجي المعتمد لدى السودان بمقر الوزارة في بورتسودان، إلى ضعف استجابة الدول الغربية في معالجة الأزمة في السودان. وأعرب عن استعداد الحكومة للمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد، بشرط الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها.