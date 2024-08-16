سياسية
صديق الصادق المهدي: نأسف لـ”تعنت” الجيش بعدم الاستجابة للدعوة الأميركية للمشاركة في محادثات جنيف
كيف تنظر تنسيقية “تقدم” للمباحثات المنعقدة في جنيف لحل الأزمة السودانية؟
الأمين العام للتنسيقية صديق الصادق المهدي يجيب.
مقابلة خاصة لـ”الشرق” مع الأمين العام لتنسيقية تقدم صديق الصادق المهدي حول الصراع السوداني وأفق مباحثات جنيف.
الشرق للأخبار – السودان
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