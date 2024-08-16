أمير موناكو: الحياة الزوجية مثل الرياضة الجماعية تحتاج عضلات

خرج أمير موناكو، ألبير الثاني، عن صمته ليعلق على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته بسبب غيابها عن الظهور الرسمي نتيجة مرضها. وفي مقابلة مع صحيفة “باري ماتش” الفرنسية، أعرب الأمير عن ألمه من تلك الشائعات الخبيثة المتعلقة بسفر زوجته ومرضها وغيابها لمدة عشرة أشهر عن القصر، واصفًا إياها بالجارحة.

شارلين وتستوك، زوجة الأمير، هي بطلة سباحة سابقة من جنوب أفريقيا وحاملة ميدالية أولمبية، وقد عادت للظهور في القصر الأميري برفقة الأمير ألبير وطفليها بعد غياب دام قرابة العام.

عودة الأميرة إلى الأضواء جاءت بمناسبة حضورها انطلاق جائزة موناكو الكبرى لسباق السيارات “فورمولا 1”. ووصف الأمير ابتعاد زوجته عن طفليهما التوأم، جاك وغابرييلا، بأنه كان مؤلمًا، مؤكدًا أنها مرت بأوقات صعبة وأن غيابها كان شاقًا على الطفلين وعليه شخصيًا.

ونفيٍ للشائعات التي دارت حول طلاق وشيك بينهما، حرص ألبير الثاني على تأكيد أنهما بقيا متحدَين رغم بعد المسافة وكانا يتهاتفان كثيرًا، كما طمأن مواطني الإمارة على صحتها قائلًا إن حالتها أفضل حاليًا وتسمح لها بتمضية وقت مع أسرتها، وهو أمر يريحهم جميعًا.

وكانت أميرة موناكو في رحلة بروتوكولية إلى جنوب أفريقيا حين أصيبت بالتهاب حاد في الأنف والحنجرة استدعى دخولها المستشفى أكثر من مرة والخضوع لعملية جراحية، ثم انتقلت لاستكمال نقاهتها في سويسرا بعد أن أرهقها المرض وافتقادها لطفليها، نفسيًا وعصبيًا.

وتحدث الأمير فى المقابلة، عن الذكريات الأولى للقاء زوجته التى عبر عن حبه لها بشدة، معتبرا أن الحياة الزوجية مثل الرياضة الجماعية تحتاج عضلات لمواجهة متقلبات الحياة.

بوابة فيتو