وزير المالية يعلن تماسك الاقتصاد الوطني وتحسن الإيرادات

صرح الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بأن الاقتصاد السوداني لا يزال صامدًا ولم يتعرض للانهيار الذي كان متوقعًا نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضح الوزير أن هناك تحسنًا في تحصيل الإيرادات نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات، والتي تشمل توسيع المظلة الضريبية ومواصلة جهود التحول الرقمي. وأشار إلى أن 30٪ من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.

وخلال لقائه اليوم بمجمع الوزارات في بورتسودان مع الوفد الصحفي السوداني المصري الزائر للبلاد، أكد الدكتور جبريل على توفر إنتاج كافٍ من الذرة والقمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بشراء إنتاج المزارعين لإعادة توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة، مؤكدًا أن توفير الغذاء يمثل تحديًا للحكومة التي تسعى لتقديمه مجانًا لمن لا يستطيع شرائه، بالإضافة إلى التزامها بسداد تكاليف ترحيل الإغاثة لصالح المواطنين.

وفي رده على تساؤلات الوفد، أوضح الوزير أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تهدف إلى توفير العملة اللازمة لتلبية احتياجات السلع الأساسية للمواطنين. كما أكد على استمرار الجهود لتحقيق استقرار سعر الصرف، معتبراً ذلك هدفًا أساسيًا، إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بالحرب.