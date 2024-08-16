سياسية
تجمع شباب حركة العدل والمساواة السودانية: نرحب بقرار مجلس السيادة بفتح معبر أدري الحدودي
قال رئيس تجمع شباب حركة العدل والمساواة السودانية بأننا نرحب بقرار مجلس السيادة بفتح معبر أدري الحدودي لمدة 3 أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وندعو قوات الدعم السريع الإيفاء بالالتزاماتها تجاه المدنيين المتأثرين بمعسكر زمزم دون أي عراقيل.
الجزيرة – السودان
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