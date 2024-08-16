جوازات السودان ترسل دفعة جديدة الى قنصلية السودان في دبي

في إطار جهودها المستمرة لخدمة المواطنين السودانيين بالخارج، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بإرسال 2000 جواز سفر جديد إلى قنصلية السودان في دبي.

وتدعو الإدارة المواطنين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة للتوجه إلى القنصلية لاستلام جوازاتهم في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا الإجراء كجزء من التزام الإدارة بتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الرسمية بسرعة وكفاءة، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به في خدمة السودانيين بالخارج.



الإدارة العامة للجوازات والهجرة تواصل بذل كل الجهود الممكنة لضمان توفيشر خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز التواصل والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج لتحقيق أفضل النتائج.

كوش نيوز