سياسية
⭕️ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء المجلس ينعون البروفيسور محمود الحوري
ينعي رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة البروفيسور/ محمود سر الختم الحوري – وزير التربية والتعليم المكلف، والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة بالقاهرة .
ومجلس السيادة إذ ينعاه إنما ينعي للشعب السوداني رجلاً وطنياً غيوراً أفنى حياته في خدمة التعليم وجهوده المخلصة ويعد الفقيد نموذج يحتذى به في المهنية و التفاني في خدمة التعليم التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً.
سيظل الفقيد أيقونة و رمزاً للتفاني والإخلاص، وخيرَ معلمٍ لحقب من الأجيال و المعلمين الذين أثروا مهنة التربية والتعليم والإدارة .
ويعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس عن بالغ المواساة والتعازي لأسرته وأهله وعارفي فضله ووزارة التربية والتعليم .
ألا رحم الله فقيد البلاد، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
إعلام مجلس السيادة
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