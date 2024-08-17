مفوض العون الإنساني يستعرض جهود الحكومة في توصيل المساعدات الإنسانية

وأشار مفوض العون الإنساني الى ان فتح هذه المسارات تمت بمبادرة من حكومة السودان للمجتمع الدولي.

وقال من بداية يناير وحتى نهاية يوليو اصدرنا عدد١٤٥٢ تأشيرة دخول للعاملين الأجانب في الحقل الإنساني بنسبة 99.5% وزاد من ضمن الاجراءات التسهيل اصدرنا ٢٦٧ إعفاء جمركي بنسبة بلغت ١٠٠٪ وسمحت الحكومة بتحرك ١٣٦٩ شاحنة بنسبة ١٠٠٪ من المساعدات الانسانية عبر الطينة ودخول من تشاد لدارفور عدد ٥٤٢ شاحنة بتنفيذ ١٠٠٪ عبارة مهمات متعددة.