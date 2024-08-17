القاش يواصل في تسجيل المناسيب العالية

واصل نهر القاش منذ اليومين الماضيين في تسجيل المناسيب العالية مقارنة مع بداية فيضان الموسم الحالي حيث سجل نهر القاش منذ فجر الجمعة ٢٩٠سم في الوقت الذي تحاصر مياهه المتدفقة بسبب بعض الكسورات في جسور الحماية شمال كسلا مدينة اروما وعددا من قرى المحلية الشرقية.

وفي هذا الاطار وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق عند نقطة كبري كسلا على الترتيبات والتحوطات لحماية مدينة كسلا من اخطار نهر القاش.

واستمع الوالي إلى تنوير من العقيد بدوي محمد حسين مدير شرطة الدفاع المدني بولاية كسلا مقرر اللجنة العليا لطواريء الخريف بولاية كسلا الذي أشار الى ان هنالك موجات كبيرة من المياه وصلت من الأراضي الارترية مما أدى إلى ارتفاع المنسوب طيلة الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.